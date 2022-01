L'intervento alla Camera della leader di Fdi

(LaPresse) – “Io ho avuto e ho tanti avversari politici, penso che David Sassoli fosse uno dei migliori. Quando perdi un avversario temibile, non perché disposto a tutto ma perché capace e leale, allora sai che stai perdendo una cosa preziosa e questa è la ragione per la quale ci tengo in questa aula a rinnovare le condoglianze alle persone a lui vicine a nome di Fratelli d’Italia e dei Conservatori”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, nel corso della commemorazione di David Sassoli alla Camera.

