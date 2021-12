Flash mob davanti alla Camera

(LaPresse) Fratelli d’Italia ha organizzato un flash mob davanti alla Camera dei deputati per annunciare che i parlamentari di Giorgia Meloni invieranno una lettere al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per denunciare che la maggioranza sta approvando una manovra sbagliata per amore delle poltrone. “Vorremo che Mattarella intervenisse su questo tema, desse la possibilità ai cittadini di avere riposte. Esistono delle garanzie costituzionali che devono essere valide”, ha spiegato Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera: “Questa manovra è sbagliata, senza visione e prospettiva”.

