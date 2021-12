Il commissario europeo sul Pnrr: "Accordo prima di Natale, poi governo può chiedere anticipo"

(LaPresse) “Per principio non entriamo nelle dinamiche politiche interne, tantomeno può farlo per l’Italia un commissario italiano. Guardiamo con fiducia e rispetto alla discussione italiana e alle decisioni che prenderà il Parlamento italiano”. Lo ha dichiarato a Bruxelles il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda sullo scenario politico italiano in vista delle elezioni del Capo dello Stato. Per il pagamento della prima tranche del PNRR “la base giuridica è questo accordo operativo tra la Commissione europea e il governo italiano, che io firmerò prima di Natale. Su questa base il governo lo riterrà potrà avanzare questa richiesta di rimborso per l’anticipo”, ha spiegato Gentiloni. “I tempi per verificare questa richiesta saranno non brevissimi: fino a un massimo di tre mesi ma potrebbero anche essere leggermente più brevi di tre mesi. Comunque io penso che siamo nella buona direzione, il dialogo tra i servizi della Commissione e le autorità italiane credo stia andando nella buona direzione. Il fatto che firmiamo questi accordi operativi lo conferma”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata