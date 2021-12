Questo il commmento del governatore della Campania

(LaPresse) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo de Luca, commenta le reazioni dell’UE all’obbligo di tampone per l’ingresso in Italia. “Il governo una volta tanto ha fatto benissimo e meglio degli altri. In Germania ci sono già 70mila contagi al giorno, da noi siamo a 20mila. Non possiamo perdere questo vantaggio lasciando entrare persone contagiate”, ha detto il presidente campano a margine di un evento all’auditorium del Centro servizi del Consorzio Asi di Caivano, dove si è recato per premiare imprenditori, medici e infermieri dell’Asl Napoli2 Nord che si sono distinti per la propria attività di promozione del vaccino anti-Covid.

