L'annuncio del presidente della Camera per l'elezione del successore di Mattarella

La data della votazione per il presidente della Repubblica verrà comunicata il 4 gennaio. Lo ha annunciato il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico: “La data per il Quirinale non la dirò in questa sede, l’unica sede è la lettera che manderò per la convocazione del Parlamento in seduta comune e la lettera sarà inviata il 4 gennaio e tutti sapremo la data” ha sottolineato nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.

“I criteri per scegliere la data della prima votazione per il Quirinale? Non devo esplicitare dei criteri. Ci sono anche dei precedenti, solitamente li guardiamo ma vedremo quale sarà la situazione e manderemo la lettera” ha aggiunto Fico. “Io non legherei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica. A prescindere da tutto, la legislatura credo che debba proseguire fino al 2023, in questo momento di emergenza l’Italia non credo si possa permettere la campagna elettorale” ha precisato il presidente della Camera.

