Il sindaco: "Verifiche non sono semplici ma si sta lavorando"

“Si sta lavorando, anche oggi ci sarà una ulteriore riunione, un tavolo tecnico in prefettura. Chiaramente i controlli non sono semplici, ma si sta lavorando, avevamo già iniziato settimane fa nei luoghi della movida, questi controlli più dettagliati continueranno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della presentazione della mostra fotografica di David Lachapelle, al Maschio Angioino. “C’è il tema dei trasporti – aggiunge Manfredi -, molto delicato, su cui c’è anche una difficoltà nel realizzarli. Ma con l’aiuto anche delle aziende, oggi c’è una riunione in prefettura proprio su questo tema specifico, cercheremo di rafforzare i controlli soprattutto per fare in modo che ci sia un Natale sicuro. È l’obiettivo di tutti”.

