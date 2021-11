Il leader di Forza Italia parla durante una riunione organizzata a Villa Gernetto

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si dice fedele a Mario Draghi: “Saremo i primi a collaborare lealmente all’attività di questo governo, che deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall’emergenza”, ha detto il Cavaliere parlando durante la riunione organizzata a Villa Gernetto.

E sul centro-destra ha poi aggiunto che Forza Italia nel futuro “è chiamata a svolgere un ruolo essenziale. Il centro-destra vincente, il centro-destra di governo dev’essere a trazione liberale, moderata, centrista, europeista. Sta a noi ottenere questo risultato, rafforzando quest’area, nella quale molti italiani si possono riconoscere. Lo faremo in piena lealtà con i nostri alleati, ben consapevoli delle cose che ci uniscono e delle differenze che esistono fra di noi. Differenze che non ci impediscono di governare bene insieme la maggior parte delle regioni italiane e che non ci impediranno di governare bene il Paese insieme con un buon programma condiviso”.

