Il presidente della Camera: "Aiuti per Napoli? Vanno aiutati tutti i comuni in difficoltà"

(LaPresse) – “La Rai ha bisogno di una riforma, di una nuova legge, secondo me la legge attuale non funziona e quindi il parlamento potrebbe metterlo nell’agenda politica”. Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in visita al bene confiscato ‘La Gloriette’, sul Cda Rai appena rinnovato. “Aiuti per il Comune di Napoli? Abbiamo già detto all’assemblea Anci che i Comuni sono il motore del nostro Paese e i Comuni a partire da quelli in difficoltà vanno assolutamente aiutati. Ci vuole un piano proprio per questi Comuni” ha aggiunto Fico.

