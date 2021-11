Così il ministro della Cultura durante la visita alla mostra Gran Tour alle Gallerie d'Italia a Milano

(LaPresse) Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha parlato di Art Bonus durante la visita alla mostra Gran Tour alle Gallerie d’Italia a Milano. “Il bilancio dell’Art Bonus è fortemente positivo, sono quasi 600 milioni di donazioni di privati per musei, teatri, per eventi… Io vorrei si facesse molto di più, vorrei si arrivasse in fretta al momento che una grande impresa che non ha restituito al proprio Paese parte dei propri utili per la tutela del patrimonio si vergognasse di non averlo fatto”, ha detto Franceschini.

