Così il leader della Lega a margine della conferenza stampa a Montecitorio

(LaPresse) “Io non ho mai paura delle elezioni”. Così Matteo Salvini risponde a chi gli chiede se come ha sostenuto Giorgia Meloni non ha cambiato idea sul fatto che si dovrebbe tornare alle urne il prima possibile e quindi dopo l’elezione del presidente della Repubblica. “Non tiro per la giacchetta Draghi, Mattarella e sto lavorando per il lavoro, io non ho mai paura per le elezioni”, ha aggiunto. “Chi tira per la giacchetta Draghi in un senso o in un altro, manca di rispetto a Draghi. Ne parleremo a gennaio”, ha risposto poi Salvini a chi ha chiesto se l’attuale premier deve restare fino al 2023.

