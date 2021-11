Così il premier cita il politico alla Camera, durante la presentazione del portale a lui dedicato

” ‘Soltanto in una fase di grande dinamismo – scriveva La Malfa – è possibile attuare le necessarie modificazioni del meccanismo economico senza incontrare costi troppo elevati’. L’alternativa è quella che La Malfa chiamò successivamente il ‘non-governo’. Una definizione fulminante, per sottolineare l’incapacità di affrontare i problemi, di dare continuità alla modernizzazione del Paese. Al “non-governo” va contrapposto il coraggio delle riforme economiche e sociali“. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo nel corso della presentazione del portale dedicato a Ugo La Malfa, alla Camera. “Un’azione paziente ma decisa, che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici, per dare all’Italia una prospettiva di sviluppo, coesione, convergenza“, ha aggiunto il premier.

In mattinata il presidente del Consiglio ha convocato la cabina di regia con i ministri Franco, Gelmini, Orlando, Patuanelli, Giorgetti, Speranza, Bonetti e il sottosegretario Garofoli, per esaminare un decreto che mira ad arginare il fenomeno delle frodi per quel che riguarda i bonus edilizi, mentre nel pomeriggio il testo dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Obiettivo di Draghi sarebbe quello di predisporre un piano che sia in grado di arginare i furbetti che fanno ‘entrare’ nei bonus edilizi ogni spesa e fare in modo di evitare che le detrazioni alla fine portino a un rincaro dei prezzi – lievitati a dismisura da quando ci sono le detrazioni al 110% – che alla fine non conviene ai cittadini. Secondo quanto si apprende al termine della cabina di regia, Draghi questa mattina ha presentato ai capidelegazione dei partiti il decreto contro le frodi in materia di bonus edilizi. Si tratta, avrebbe spiegato il premier a margine della cabina di regia, di “una questione di credibilità” nei confronti dei cittadini.

