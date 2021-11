Sulla votazione il governo aveva posto la fiducia: 29 assenti della Lega

L’aula del Senato dà il via libera al voto di fiducia chiesto dal governo sull’emendamento interamente sostitutivo del decreto Green pass. I voti favorevoli sono 199, mentre quelli contrari 38. Nessun astenuto.

Sono 29 gli assenti totali della Lega, in Senato, al voto di fiducia sul decreto Green pass. Di questi, 13 sono in missione e dunque ‘giustificati’, tra i quali non figura il leader, Matteo Salvini. È quanto si legge dai tabulati di Palazzo Madama. Sono 11, invece, quelli del M5S, di cui 3 in missione; 8 in FI (tutti in missione), 3 nel Pd (2 in missione) e 6 tra i banchi di Iv (5 in missione).

