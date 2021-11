La ministra per il Sud: "Possibile consorzio partecipato da Invitalia"

(LaPresse) “Sicuramente la sentenza di ieri è una sentenza con cui bisogna fare i conti, anche da questo punto di vista ne ho parlato con il ministro Giorgetti nelle scorse ore è all’attenzione del Governo una soluzione che possa salvaguardare sia il sito produttivo che i lavoratori, anche attraverso la costituzione di un consorzio partecipato da Invitalia”. Lo ha affermato in merito alla vicenda Whirlpool il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, a Napoli, in occasione del festival Casa Corriere. “Ma queste sono soluzioni all’attenzione del Governo – aggiunge Carfagna -, anche su questo contiamo di dare risposte nel più breve tempo possibile”.

