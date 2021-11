La ministra in città per un dibattito risponde al sindaco: "Non lasceremo che il Comune soccomba"

(LaPresse) – “Il sindaco Manfredi ha posto una questione che è all’attenzione del governo fin dal suo insediamento, cioè la necessità di rendere le pubbliche amministrazioni tutte, in particolare quelle del Mezzogiorno, strutturate in maniera tale da consentire loro di assorbire i fondi del Pnrr ma anche i fondi nazionali ed europei per la coesione”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, a Napoli, in occasione del festival Casa Corriere, rispondendo ad una domanda dei cronisti rispetto all’allarme lanciato ieri dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha paventato anche l’ipotesi di “dimissioni nel caso in cui da Roma non arrivassero fondi del Patto per Napoli”. “Diciamo che l’allarme lanciato da Manfredi è un allarme rispetto al quale il Governo non è insensibile – ricorda Carfagna -, siamo consapevoli delle criticità sollevate dai Comuni, siamo già al lavoro per risolverle, laddove dovessero emergere ulteriori esigenze naturalmente siamo pronti a intervenire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata