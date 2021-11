La ministra dell'Interno ha firmato un protocollo d'intesa per corridoi umanitari di afghani

“Bisogna dire che non sempre l’Europa è presente. I problemi non possono ricadere solo su alcuni stati, non posso non dire che per quanto riguarda i processi di immigrazione che stiamo vivendo, è giusto che si salvino le persone è ingiusto che sia solo l’Italia a occuparsene solo perché è il Paese di primo approdo. E’ ingiusto anche perché siamo in pandemia e abbiamo difficoltà organizzative. Il principio di solidarietà dovrebbe essere il principio cardine dell’Europa”. Lo dice la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese parlando parlando alla firma di un protocollo d’intesa per corridoi umanitari di afghani.

“Il corridoio umanitario è particolarmente importante – spiega -. Siamo partiti con aerei militari che hanno portato in Italia circa 5mila afghani. Ho notato che non tutti i paesi hanno questa propensione all’accoglienza, al rispetto dei diritti umani, questa attenzione che il nostro Paese non fa mai mancare e sappiamo quanto questi argomenti siano sensibili e vengano utilizzati in diversi momenti storici come propaganda. Intorno a noi stanno cambiando degli equilibri e dobbiamo tenerne conto. L’Italia è un paese accogliente, abbiamo portato un aumento nei posti della rete Sai, perché tutto ciò garantisce anche un percorso di integrazione e l’abbiamo fatto convintamente. Il governo è stato dalla nostra parte. C’è una condivisione dei progetti e dell’impostazione che l’Italia ha avuto negli anni”.

