Al via al quartiere Eur di Roma la riunione dei Ministri delle Finanze e della Salute del G20. L’incontro è presieduto da Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze e Roberto Speranza, Ministro della Salute e si tiene alla vigilia del vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20, in programma nella Capitale domani e domenica.

“Ribadiamo il nostro impegno a portare la pandemia sotto controllo ovunque il prima possibile, mettere le persone al centro della preparazione e rafforzare i nostri sforzi collettivi per prepararci, prevenire, rilevare, segnalare e rispondere alle emergenze sanitarie”, si legge nel il comunicato finale del vertice tra ministri delle Finanze e della Salute. “Per aiutare ad avanzare verso gli obiettivi globali di vaccinare almeno il 40% della popolazione in tutti i paesi da parte del fine del 2021 e il 70% entro la metà del 2022, come raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità per la strategia di vaccinazione globale, adotteremo misure per contribuire ad aumentare la fornitura di vaccini e prodotti e input medici essenziali nei paesi in via di sviluppo e rimuovere i vincoli di finanziamento”.

Il primo obiettivo sul fronte della lotta al Covid è “rafforzare le campagne di vaccinazione in tutto il mondo. Abbiamo assunto un impegno molto forte per arrivare al 40% di popolazione vaccinata nel mondo entro la fine del 2021 e al 70% della popolazione globale vaccinata entro la metà del 2022″. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del G20 Finanza e Salute che si è tenuto a Roma chiarendo che “oggi al G20 Salute e Finanze ho ribadito l’importanza di rafforzare ed estendere i servizi sanitari a livello locale, nazionale e internazionale. Dobbiamo garantire a tutta la popolazione mondiale un accesso rapido ed equo al vaccino, nella dichiarazione finale abbiamo rilanciato gli obiettivi del ‘Patto di Roma’ per la vaccinazione globale. Senza investimenti nella salute di ogni essere umano non esiste crescita sociale né economica”, lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranz. “La mia idea è che il vaccino non possa essere considerato un privilegio dei paesi più forti ma debba essere considerato un diritto di tutti i paesi del mondo. Questo è il senso della riunione fatta oggi che si è chiusa con un’approvazione all’unanimità del documento che rafforza il Patto di Roma”, ha concluso il ministro della Salute .

Intanto arriva anche il primo caso di positività al covid isolato al G20. Si tratta di un’operatrice dell’informazione. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il caso – si legge nel bollettino della Regione – è stato isolato grazie agli screening di accesso presso il media center.

