Il tema del successore al Colle di Mattarella torna a tenere banco

Tiene banco il toto nomi sul futuro presidente della Repubblica. Tra pochi mesi scade infatti il settennato di Mattarella al Colle e da giorni si parla di questo tema, con Salvini che fa un endorsement a Berlusconi e il nome di Mario Draghi che circola da tempo.

“Non credo ci siano i numeri in Parlamento e le condizioni per eleggere Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica e questo lo sa anche la destra”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervistato da Luisella Costamagna ad Agorà, su Raitre.

“La cosa peggiore che possa capitare è che adesso, dopo le elezioni, la politica si metta esclusivamente a parlare di Quirinale e legge elettorale. Noi non saremo quella politica. Di Quirinale si parlerà dopo che la legge di bilancio sarà approvata“. Così il segretario del Pd Enrico Letta aprendo la direzione nazionale del partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata