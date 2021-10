Il leader della Cgil dopo il confronto a Palazzo Chigi: "Pronti a una mobilitazione"

(LaPresse) Inaccettabile che la crescita crei lavoro precario, insufficienti le risorse stanziate per la riforma delle pensioni. E’ quello che Maurizio Landini tiene a sottolineare dopo l’incontro col governo su manovra e pensioni a Palazzo Chigi. Un incontro che non ha soddisfatto i sindacati i quali sono pronti a mobilitazioni unitarie: “Il governo ha ribadito che giovedì approverà in Cdm la manovra e che questo è il perimetro. Valuteremo cosa deciderà, quello che abbiamo detto è chiaro: se si andrà in una certa direzione bene, se vogliono confrontarsi con noi bene, sennò valuteremo unitariamente con Cisl e Uil cosa fare”, le parole del segretario Cgil.

