Il candidato del Centrodestra ampiamente sconfitto da Gualtieri al ballottaggio

(LaPresse) L’esito è laconico,faccio l’in bocca a lupo a Roberto Gualtieri. Credo che ci sia un dato nazionale”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Roma per il Centrodestra, Enrico Michetti, commentando nella sede del comitato elettorale l’esito del ballottaggio, che ha visto l’ampia vittoria del candidato del Centrosinistra Roberto Gualtieri. “Auguri al sindaco, Roma è la cosa più importante e bisogna lavorare per questo, abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto quello che si poteva”, ha aggiunto Michetti senza rispondere poi alle domande dei cronisti presenti.

