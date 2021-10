Il governatore della regione Piemonte: "Diamo un segnale a tutta Italia in un momento delicato"

“L’anno scorso siamo riusciti a dare un segnale che siamo vivi, quest’anno diamo il segnale che ripartiamo”. Queste le parole del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione di apertura del Salone del Libro, in programma all’Oval di Torino. “E soprattutto credo diamo anche un segnale a tutta Italia in un momento delicato che è quello dell’introduzione del Green pass per i luoghi di lavoro, perché se noi siamo qua oggi in questo momento e se fuori di qua vedete i bambini e le scolaresche che visitano, vedete gli editori che fanno affari, vedete una città che riparte è grazie al green pass e grazie al vaccino”, ha concluso Cirio.

