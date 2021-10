Così il presidente del Consiglio al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan

(LaPresse) “La prima questione da affrontare è il tema dell’emergenza umanitaria, questo richiederà contatti con i talebani, sono indispensabili perché questa risposta sia efficace. Questo non significa un riconoscimento. I talebani verranno giudicati per quello che fanno non per quello che dicono”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del G20 straordinario sull’Afghanistan. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

