Lo ha detto il sindaco di Milano durante la conferenza di stampa di presentazione della giunta

(LaPresse) “Non so se Giuliano Pisapia abbia intenzione” di candidarsi per la Regione Lombardia, “lo saprà ben lui. Non ci ho parlato. Vincere la Regione significare scalare l’Everest e vuol dire che la scalata va fatta per tempo. Nella vita e in politica, partire con tempi adeguati ti dà un vantaggio, ti dà anche fatica. Se parti all’ultimo momento, è più difficile riuscire a strutturare l’offerto. Penso che si debba sapere il candidato un anno prima”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza di stampa di presentazione della sua giunta. Siamo “in un momento in cui il centrosinistra è in una buona forma, ma da qua a pensare di dire che guardando avanti questo discorso è estrapolabile… Sarà difficilissimo vincere le politiche e vincere in Lombardia nel 2023, ma una buona programmazione aiuta e i nomi in campo cambiano molto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata