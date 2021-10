Per il premier il veloce sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid mostra come la cooperazione tra governi e aziende può letteralmente salvare delle vite

“I governi hanno fornito generose sovvenzioni per finanziare il lavoro di laboratorio, le sperimentazioni cliniche e la produzione di vaccini. Il settore pubblico ha impegnato somme significative in appalti a lungo termine che hanno protetto l’industria dal rischio di fallimento. Ora abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista“. E’ fiduciso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che parla della pandemia intervenendo in videocollegamento al B20, International Business Summit.

Secondo il premier, “il veloce sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid mostra come la cooperazione tra governi e aziende può letteralmente salvare delle vite. Gli sforzi per la ricerca nel settore farmaceutico sono iniziati immediatamente dopo la scoperta dei primi casi di Covid. Grazie all’ingegno del settore privato i vaccini sono stati subito approntati poco dopo, quando normalmente invece ci vogliono 10 anni, ed è diventata possibile una compagna vaccinale di massa”, ha aggiunto ricordando che “il summit di oggi è un’opportunità eccellente per rafforzare i legami tra il settore pubblico e quello privato a livello multilaterale. Questo è essenziale per assicurare una ripresa sostenibile e durevole dalla pandemia, e per affrontare le altre sfide del nostro tempo, incluso il cambiamento climatico”.

