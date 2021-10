Così il ministro rispondendo alle domande durante l'audizione sulla Nadef davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite

“I superbonus sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni quindi stiamo valutando in legge di bilancio come possano essere prorogati. Dobbiamo avere però a mente che è uno strumento molto costoso, se lo Stato paga integralmente o più che integralmente la spesa l’effetto sui conti e sul debito è serio”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco rispondendo alle domande durante l’ audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite. “C’è un effetto positivo sull’andamento dell’Economia ma il settore non può crescere a dismisura e c’è un onere per la finanza pubblica, non è sostenibile alla lunga. Va utilizzato lo strumento finché è molto importante per sostenere il settore e dare una spinta al cambiamento energetico”, aggiunge.

