Così il leader della Lega durante un punto stampa a Roma: "Se vogliono escano Letta e Conte"

(LaPresse) “Io sono in questo governo per ridurre le tasse, non per aumentarle, soprattutto su un bene primario come la casa, di cui 8 italiani su 10 sono proprietari di quella in cui vivono”. Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in un punto stampa. “Io non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell’Economia dica che gli aumenti potrebbero esserci dal 2026“, ha aggiunto. “Questa è una patrimoniale su un bene ipertassato, tra i più tassati d’Europa. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione se si tratta di tagliare tasse”, ha concluso.

