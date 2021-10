Il candidato del centrodestra ha votato

(LaPresse) Il candidato governatore della Calabria per il centrodestra Roberto Occhiuto ha votato nel seggio della scuola ‘Alvaro’ a Cosenza. Il capogruppo alla Camera di Forza Italia sfida la ricercatrice Amalia Bruni per il centrosinistra, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris per una lista civica e l’ex governatore Mario Oliverio da indipendente.

