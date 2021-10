Il candidato del centrosinistra ha votato questa mattina

(LaPresse) Il candidato sindaco del centrosinitra a Torino, Stefano Lo Russo, ha votato nel seggio della Scuola elementare Montale in via Ada Negri. “Non nego un po’ di emozione per questa prima candidatura da sindaco. Votare è fondamentale, in tempi come questi è importante non vanificare questo diritto” e “partecipare alla vita democratica”, ha detto dopo aver votato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata