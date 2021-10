Il sindaco uscente vota per l'ultima volta da primo cittadino dopo dieci anni di mandato

(LaPresse) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha votato alle 8.45 alla scuola Quarati al Vomero prima di partire alla volta della Calabria, dove è candidato come presidente della Regione. Per de Magistris è l’ultimo voto da primo cittadino dopo dieci anni in carica.

