Il leader della Lega chiude la campagnia di Michetti a Roma con Meloni e Tajani: "Pd e M5S già trattano sotto banco"

(LaPresse) – “E’ bello chiudere insieme, non in un salotto circondato da benpensanti ma insieme agli amici con cui governeremo il paese nei prossimi anni perchè vinceremo le elezioni e accompagneremo il Paese verso il futuro. Se a sinistra e i quotidiani titolano sul treno che parte o l’aereo che ritarda senza parlare di una Roma più pulita o di una metropolitana a Milano che dal 2015 ancora non parte noi presidiamo”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti a Roma. “Siamo una enorme possibilità di cambiamento. Pd e M5S hanno già trattato sotto banco assessori e cose varie” ha aggiunto Salvini.

