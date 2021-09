Sembra che l'aereo della leader di FdI fosse in ritardo

“Fra aerei cancellati, aerei in ritardo e treni puntuali io l’unico modo che ho per andare a Roma oggi è prendere Italo alle 11.26, sono le 11 e non posso fare altrimenti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini giustifica il fatto di essere andato via dalla conferenza stampa unitaria con Tajani e Meloni a Milano, per la chiusura della campagna elettorale del candidato Luca Bernardo, prima dell’arrivo della leader di FdI. Sembra che l’aereo della leader di FdI fosse in ritardo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata