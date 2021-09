Le parole del premier: "O affrontiamo i costi adesso o agiamo dopo pagando un prezzo molto più alto"

(LaPresse) “La transizione ecologica non è una scelta – è una necessità. Abbiamo solo due possibilità. O affrontiamo adesso i costi di questa transizione. O agiamo dopo – il che vorrebbe dire pagare il prezzo molto più alto di un disastro climatico”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo allo ‘Youth4Climate’, a Milano. “La ripresa post-pandemia ci dà l’occasione di portare avanti le nostre ambizioni in materia di clima, e di farlo in modo equo. Lo Stato deve essere pronto ad aiutare le famiglie e le imprese a sostenere i costi a breve termine di questa transizione”, ha concluso il premier.

