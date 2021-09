La presidente di Fratelli d'Italia: "La competizione con la Lega è un'invenzione dei giornalisti"

(LaPresse) “Non credo che i soggetti politici siano responsabili di cosa fanno i loro collaboratori, la questione la commenteremo quando ci saranno profili giudiziari reali, per ora sono solo fatti personali. Se ci guadagniamo come partito nella competizione con la Lega? Questa è una competizione che vi siete inventati voi, ed è funzionale alla sinistra. Raccontare un centro destra diviso quando abbiamo in tutte le città un unico candidato vi sembra sensato”. Così Giorgia Meloni a margine di una iniziativa elettorale a sostegno di Enrico Michetti sindaco di Roma, a proposito della vicenda di Luca Morisi, ex responsabile dei social della Lega e indagato.

