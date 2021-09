Il segretario generale della Uil dopo l'incontro con il premier Draghi: "Combattere questa strage continua"

“Abbiamo parlato con il premier e con i ministri Orlando e Brunetta dei temi della sicurezza sul lavoro e abbiamo condiviso la necessità di combattere questa strage continua. Alcune decisioni sono state prese stasera altre arriveranno nei prossimi giorni. Si è deciso di costruire una banca data centrale per gli infortuni che al momento non esiste e questo è un problema anche per le sanzioni”. Così il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri parlando fuori palazzo Chigi al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi. Uire le banche dati, ha specificato il segretario Cgil Maurizio Landini, è anche la condizione “per arrivare a poter condividere e affrontare il tema di chi può partecipare o meno ai bandi”.

