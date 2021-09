Il segretario del Pd interviene sulla spaccatura interna alla Lega

(LaPresse) “Credo sia un problema per tutti se ci sono queste divisioni. Penso quindi sia importante che si chiariscano queste ambiguità. E il Green pass è un tema su cui non possono esserci ambiguità. Non si può stare con un piede nell’opposizione e uno nella maggioranza”. Queste le parole del segretario del Partito Democratico Enrico Letta a proposito della divisione emersa all’interno della Lega alla Camera, in occasione del voto finale di conversione del decreto legge che estende l’obbligo di green pass a scuole e trasporti. Il leader del Pd si trovava a Roma per presenziare alla riunione di Confindustria.

