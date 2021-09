La senatrice fuori dall'ingresso dell'aula del Senato commenta le presunte frizioni nel partito

(LaPresse) “Tutti sanno che il leader è Salvini, tutti sanno che Giorgetti è fondamentale per la Lega e che la vedono allo stesso modo”. Così la senatrice della Lega Giulia Bongiorno a proposito delle tensioni interne alla Lega e dell’eurodeputata Donato, che ha lasciato il partito. “Quando mai in partiti e movimenti ampi non ci possono essere sfumature diverse, mi sembra che ci siano veramente strumentalizzazioni” ha aggiunto la senatrice fuori dal Senato: “L’importante è che ci siano delle sintesi, se no sì che ci sono delle fratture. Penso che forse a fini elettorali si stia gonfiando a sproposito questa frattura”.

