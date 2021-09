Così la leader di Fratelli d'Italia a Napoli per iniziative elettorali

“Vaccini a bambini dai 5 agli 11 anni? Considero una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti. Perché sappiamo che nei bambini molto piccoli l’impatto del Covid difficilmente produce rischi importanti e sappiamo anche che i vaccini con tutta la sicurezza che possono avere hanno autorizzazione condizionata”. Lo ha detto a Napoli il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in città per iniziative elettorali. “I vaccini – ha aggiunto – hanno fatto le loro sperimentazioni in tempi molto rapidi, perché giustamente servivano. Da noi diventa tutto un’ideologia, ma sono strumenti e quando li usi e devi decidere, devi valutare il rapporto rischio-beneficio. Ho fatto vaccinare tra i primi, mia madre, ma mia figlia di 5 anni non penso che la farò vaccinare” conclude il leader di FdI.

