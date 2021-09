Così il segretario dem in visita al Salone del Mobile a Milano

(LaPresse) – “Quella del centrodestra unito per me è un favola, è diviso su tutte le posizioni importanti dove c’è il ‘no’ della Meloni, il ‘sì e no’ della Lega, e il ‘sì’ di Forza Italia”, così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta in visita al Salone del Mobile di Milano. “Questa divisione è mascherata semplicemente da una presenza di candidati civici nelle elezioni amministrative che ha consentito a ognuno di mantenere la sua distinzione ma il voto svelerà questo atteggiamento. Io a differenza di Salvini ogni volta che parlo con il presidente del Consiglio non metto i manifesti. Ci parlo come è naturale che sia, il colloquio è continuo e anche molto proficuo”, ha concluso Letta.

