Il segretario della Cgil Maurizio Landini ospite alle festa nazionale di Sinistra Italiana a Milano

(LaPresse) “Governo e parlamento hanno possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale, così come è avvenuto in questo Paese per tante altre situazioni analoghe, visto che siamo dentro ad una situazione di emergenza sanitaria non risolta”, così il segretario della Cgil Maurizio Landini ospite alle festa nazionale di Sinistra Italiana a Milano, parlando dell’obbligo vaccinale e chiedendo anche di “rendere gratuiti i vaccini, perché nel mondo c’è chi non può fare nemmeno la prima dose, e di sospendere i brevetti delle aziende per consentire a tutti di vaccinarsi. Solo così si sconfigge il virus”.

