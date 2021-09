Il leader della Lega a Torino per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Damilano

“Sono contento perché il lavoro paga. La mediazione con Draghi e con il governo ha portato ad approvare alcune proposte e richieste della Lega, quindi avere tamponi rapidi salivari gratuiti o a basso costo per le famiglie numerose, per i disabili, per i ragazzini significa aiutare chi non può permettersi di spendere cento euro alla settimana per i tamponi”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Torino per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Damilano. “Noi vogliamo garantire salute, e io ringrazio i quaranta milioni di italiani che si sono vaccinati, ma anche i diritti e il lavoro di chi ancora non ha potuto o non ha voluto farlo”, ha aggiunto Salvini.

