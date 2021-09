È quanto ha dichiarato il candidato del Centrodestra al Comune di Roma, Enrico Michetti, a margine della presentazione delle liste elettorale insieme a Giorgia Meloni

(LaPresse) “Abbiamo 2.500 candidati. Se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi dieci anni… È chiaro che abbiamo preso le distanze dalle parole di Francesca Benevento e prenderemo i provvedimenti di conseguenza. Non l’abbiamo ancora rintracciata. Appena avremo un confronto, vedremo”. È quanto ha dichiarato il candidato del Centrodestra al Comune di Roma, Enrico Michetti, a margine della presentazione delle liste elettorale insieme a Giorgia Meloni, in relazione alle parole di Francesca Benevento, candidata consigliera No Vax e antisemita che ha definito il ministro della Salute Speranza “ebreo” e sostiene che nei vaccini ci siano microchip per controllare le persone. “Non sono quelle le nostre posizioni, che sono di fratellanza verso la comunità ebraica. Io mi sono vaccinato. Ho il Green pass, ma lascio la massima disponibilità, perché io non ho le competenze tecnico-scientifiche per imporre qualcosa a qualcuno”, ha aggiunto Michetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata