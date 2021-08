Il candidato sindaco a Napoli per il Centrosinistra: "Scelta non efficace"

(LaPresse) Gaetano Manfredi, candidato sindaco a Napoli, ha presentato alla stampa i punti programmatici per la città. Tra i vari temi, quello dei rifiuti, è valso un appunto al sindaco uscente Luigi de Magistris che ha annunciato di andare in aiuto alla città di Roma per lo smaltimento di una parte dei rifiuti fino a fine anno. “Sono sorpreso da una decisione che impegna l’amministrazione successiva, quella di de Magistris non mi è apparsa una scelta efficace”.

