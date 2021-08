La vice presidente del Comitato per la sicurezza della Repubblica: "Il Ministro e l'intero comparto della Farnesina stanno facendo un grande lavoro"

Dopo l’audizione al Copasir del direttore del Dis, Elisabetta Belloni il 18 agosto, è stata la volta stamane del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica sta lavorando senza sosta per fronteggiare gli sviluppi negativi della questione afghana”, dichiara Federica Dieni (M5S), vice presidente del Comitato per la sicurezza della Repubblica. “Ringrazio il ministro Di Maio per la tempestiva risposta alla richiesta da parte del Copasir di una sua audizione, nonché per tutte le delucidazioni da lui fornite ai nostri interrogativi. Il Ministro e l’intero comparto della Farnesina stanno facendo un grande lavoro per gestire l’evacuazione dei civili dalla regione afghana”, aggiunge.

“Un ringraziamento speciale va anche a coloro che stanno mettendo in atto tutto quello che è necessario per consentire alle persone ancora rimaste in Afghanistan di rientrare nel nostro Paese – prosegue -. Mi riferisco, in particolare, al Console Tommaso Claudi, alla nostra intelligence, al nostro contingente militare e all’intero comparto del ministero della Difesa rappresentato dal Ministro Lorenzo Guerini. Ora la priorità assoluta resta quella di garantire l’evacuazione in sicurezza dei civili”, conclude Dieni.

