Il segretario del Pd: "Parlerò nelle prossime ore con il governo ai suoi massimi livelli su questa vicenda"

“Insieme a Gaetano Manfredi ho incontrato i lavoratori della Whirlpool, è una vertenza drammatica come altre che stanno nel nostro Paese minando il tema della difficoltà della ripresa, questa è una vicenda che purtroppo è antica, nata precedentemente nella sua difficoltà. Il mio impegno in questo momento è a pressare al massimo perché la Whirlpool torni al tavolo e perché eventualmente si trovino soluzioni di reindustrializzazione che siano all’altezza della sfida che c’è”. Così il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a margine della festa dell’unità a Napoli. “Un posto di lavoro qui a Napoli vale veramente tantissimo – dice Letta – da tutti i punti di vista e per noi è imprescindibile che ci sia una soluzione in tempi rapidi. Per questo ho detto ai lavoratori non solo ho confermato l’impegno del Pd, parlerò nelle prossime ore con il governo ai suoi massimi livelli su questa vicenda”. Letta incalza: “So che il governo è impegnato ma noi vogliamo accompagnare a trovare soluzioni, non è possibile assolutamente che si affronti questa situazione senza che si arrivi a soluzioni nei tempi più rapidi possibili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata