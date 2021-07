La ministra per il Sud a Napoli: "Inutile puntare il dito contro chi va via"

(LaPresse) – La ministra per il Sud Mara Carfagna arriva a Napoli per un sopralluogo all’ex Albergo dei Poveri in piazza Carlo III. A margine della visita l’esponente di Forza Italia ha incontrato la stampa commentando il recente addio di Lucio Malan, passato a Fratelli d’Italia. ” Inutile puntare il dito contro chi va via, piuttosto chiediamoci dove stiamo mancando”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata