Così la ministra in un incontro al Tribunale di Napoli

Per quanto riguarda la giustizia, “il mantenimento dello status quo non è un’opzione sul tavolo. Se la giustizia non funziona sono a rischio anche i 200 miliardi che l’Europa ci ha assegnato con il Recovery”. Lo ha detto la ministra per la Giustizia, Marta Cartabia, alla Corte d’Appello del Tribunale di Napoli per incontrare le rappresentanze della magistratura e dell’avvocatura.

