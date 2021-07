Il segretario del Pd: "Scuola? Bene le parole del ministro Bianchi"

“Quando sento le parole di Salvini che ride scherza e fa battute sul tema delle vaccinazioni io credo che questo atteggiamento sia assolutamente irresponsabile. Non si scherza sulle vaccinazioni, non si scherza sulla salute degli italiani”. Così il segretario Pd Enrico Letta lasciando palazzo dei Normanni, a Palermo, da dove ha commentato le ultime esternazioni del lealder del Carroccio. “Mi rallegro delle parole del ministro Bianchi, vanno esattamente nella direzione presa dal partito democratico dopo il drammatico affresco di un’Italia piena di disuguaglianze, in cui la dad è stata un disastro come emerso dai dati dell’Invalsi. Questo drammatico affresco obbliga tutti a uno scatto, dobbiamo prenderci l’impegno che l’anno prossimo non c’è dad e le scuole devono rimanere aperte. Deve essere una priorità assoluta”, ha concluso Letta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata