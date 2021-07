Il segretario del Pd: "Auspico approvazione rapida di una buona riforma"

“Ho letto che l’incontro tra Conte e Draghi è stato positivo e io me ne rallegro, perché sono convinto che la riforma della giustizia vada portata avanti e approvata rapidamente”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta lasciando palazzo dei Normanni, a Palermo, in relazione all’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte.

Quindi, se c’è stata una capacità di trovare delle intese secondo me è una cosa positiva, perché il nostro auspicio è quello di una approvazione rapida di una buona riforma, quale è quella che la ministra Cartabia ha portato avanti”, ha concluso Letta.

