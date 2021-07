Il leader della Lega: "Esercito tutti poteri per tenere insieme coalizione"

“Non mi permetto di imporre niente a nessuno, di forzare le scelte di nessuno, però penso che Fabio Battistini sia persona seria e valida. Ma siccome ho onore e onere di guidare una squadra, conto che a questo giudizio ci arrivino anche Forza Italia, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia e tutti quanti”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, questa mattina in visita a Bologna, in occasione della visita al gazebo della Lega di Fabio Battistini, imprenditore e tra i nomi emersi per la candidatura alle amministrative a Bologna, in autunno. “Sto esercitando tutti i poteri che il buon Dio mi ha dato per tenere insieme la coalizione in tutta Italia, in primis a Bologna. Per quel che mi riguarda, la scelta è già stata fatta da settimane, per non dire da mesi”, ha aggiunto il leader del Carroccio che ha poi concluso: ” Non mi permetto di imporre niente a nessuno, di forzare le scelte di nessuno, però penso che Fabio Battistini sia persona seria e valida. Ma siccome ho onore e onere di guidare una squadra, conto che a questo giudizio ci arrivino anche Forza Italia, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia e tutti quanti”.

