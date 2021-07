Così la viceministro all'Economia ad un forum a Ischia dove ha parlato anche di export

(LaPresse) Per la viceministro all’Economia Laura Castelli il “green pass deve servire per evitare un nuovo lockdown”. Ne ha parlato ad Ischia in occasione del forum ‘Export e made in Italy: Internazionalizzazione come strumento per lo sviluppo delle imprese. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud’ promosso dall’Odcec (Ordine dei commercialisti ed esperti contabili) di Napoli. Al forum hanno partecipato Luigi Di Maio, Ministro per gli Affari Esteri, Valeria Fascione, assessore Regione Campania delegata alla Ricerca, innovazione e start up.

