Lo ha detto il ministro degli Esteri ad un incontro a Ischia

(LaPresse) “È chiaro che il tema della giustizia e la riforma della giustizia è legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo governo sta portando avanti le riforme che servono per spendere quei soldi in tempo per non perderli”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri al forum ‘Export e made in Italy: l’internazionalizzazione come strumento per lo sviluppo delle imprese. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud’, a Ischia. “Ora, se in questa riforma ci sono visioni differenti – dice Di Maio -, come è, io confido e sono sicuro del fatto che si potrà trovare una mediazione per continuare a portare avanti tutte le riforme che ancora servono, perché lo ricordo a me stesso dobbiamo spendere 230 miliardi in 3 anni”.

